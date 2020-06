Degenkolb über die Tour: "Auf die Vorbereitungen der Veranstalter vertrauen"

Köln (SID) - Radprofi John Degenkolb ist optimistisch, dass die Tour de France (29. August bis 20. September) wie vorgesehen starten kann. "Die Pläne des Veranstalters und des Radsport-Weltverbandes sehen soweit gut aus. Aber das ist alles, was wir tun können: auf die Vorbereitungen der Veranstalter zu vertrauen", sagte der 31-Jährige am Dienstag in einer Presserunde.

John Degenkolb glaubt an Durchführung der Tour © SID

Die Tour hätte eigentlich am Samstag starten sollen. Für Degenkolb ist es daher "zurzeit auf jeden Fall eine komische Situation. Das Gefühl für die Zeit und in welchem Monat wir gerade sind, ist komplett anders. Es fühlt sich sehr komisch an."

Sein Team Lotto-Soudal hatte am Dienstag angekündigt, dass Degenkolb für die Tour nominiert wird. Für ihn selbst wird es die siebte Teilnahme an dem Traditionsrennen.