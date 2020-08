Deignan gewinnt Frauenrennen La Course vor Tour-Start

Nizza (SID) - Die britische Radrennfahrerin Elizabeth Deignan hat kurz vor dem Start der 107. Tour de France einen Prestigeerfolg gefeiert. Die 31-Jährige gewann am Samstag das seit 2014 im Rahmen der Frankreich-Rundfahrt ausgetragene Eintagesrennen La Course.

Elizabeth Deignan (r.) gewann vor Marianne Vos (l.) © SID

Deignan (Trek-Segafredo) schob sich im Sprint auf den letzten Metern an Vorjahressiegerin Marianne Vos (CCC-Liv) vorbei. Dritte wurde Vos' niederländische Landsfrau Demi Vollering (Parkhotel Valkenburg). Als beste Deutsche erreichte die 22-jährige Liane Lippert (Friedrichshafen/Sunweb) das Ziel als Zehnte.

Derweil werden die Pläne für eine Tour de France der Frauen konkreter. Der Tour-Veranstalter ASO arbeitet offenbar an einem Etappenrennen in Frankreich ab 2022. Dies deutete David Lappartient, der Präsident des Weltverbandes UCI, an. "Die ASO hat mir versichert, dass sie dazu bereit sind. Ob das Rennen dann den Namen 'Tour de France' tragen wird, ist aber noch unklar. Es ist für die Entwicklung des Frauen-Radsports ein großer Schritt nach vorne", sagte er dem niederländischen Portal WielerFlits.