Del Potro kehrt im Oktober auf die ATP-Tour zurück

Köln (SID) - Der Olympiafinalist Juan Martin del Potro kehrt vier Monate nach seinem erneuten Kniescheibenbruch im Oktober auf die ATP-Tour zurück. Der frühere US-Open-Sieger hat Starts beim Turnier ab dem 14. Oktober in Stockholm und in der Woche darauf in Wien auf seinem Plan. Beide Konkurrenzen hat er schon gewonnen.

Fällt erneut lange verletzt aus: Juan Martin del Potro © SID

"Ich bin sehr glücklich, mitteilen zu können, dass ich im Oktober in Stockholm und Wien spielen werde", twitterte der Argentinier am Freitag. Der 30-Jährige musste notgedrungen in diesem Jahr auf die US Open verzichten. Dort hatte er im Vorjahr erst im Finale gegen den Serben Novak Djokovic verloren.

Für del Potro war es im Juni beim Turnier im Londoner Queen's Club der zweite Bruch der rechten Kniescheibe binnen acht Monaten. Bereits im Oktober 2018 hatte er in Shanghai die gleiche Verletzung erlitten und danach mit Ausnahme eines Kurz-Comebacks in Delray Beach im Februar mehr als ein halbes Jahr pausieren müssen.