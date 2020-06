Demme schlägt Ronaldo - Medien kritisieren CR7

Rom (SID) - Cristiano Ronaldo wurde nach der Niederlage im italienischen Pokalfinale von den Medien zum Sündenbock bei Fußball-Rekordmeister Juventus Turin gestempelt. "CR7 glänzt nicht. Ronaldo muss einen Negativrekord in seiner Karriere einstecken. Mit Juve hat der Portugiese bereits zwei Finalspiele in Serie verloren", kommentierte Tuttosport nach dem 2:4 im Elfmeterschießen gegen die SSC Neapel in Rom.

Diego Demme (l.) bezwang Juventus mit Neapel © SID

Vor der Pleite gegen Napoli hatte Juve im vergangenen Dezember bereits das Supercupduell gegen Lazio verloren. "Ronaldo verlangt Privilegien und das Recht auf jeden Schuss, er hat aber noch nicht begriffen, dass er nicht mehr bei Real Madrid ist", kritisierte die Gazzetta dello Sport.

So behielt Neapel um den Ex-Leipziger Diego Demme die Oberhand. Im Olympiastadion von Rom setzte sich Napoli im Elfmeterschießen durch, nach 90 Minuten vor leeren Rängen hatte es 0:0 gestanden - eine Verlängerung wurde nicht gespielt. "Der Gott des Fußball küsst Neapels Trainer Gennaro Gattuso, der seine erste, durchaus verdiente Trophäe als Trainer erobert", schrieb die Gazzetta.

Der Coach hat eine schwierige Zeit hinter sich. Vor zwei Wochen starb Gattusos 37-jährige Schwester Francesca an Krebs. "Es ist hart so etwas zu verkraften, doch das Leben und der Fußball haben mir viel gegeben, mehr als ich zurückgegeben habe", sagte Gattuso nach dem Triumph.

Mediales Lob erntete derweil Demme, der im Winter von RB Leipzig nach Neapel gewechselt war. "Er ist ein guter Regisseur und hätte fast einen Treffer erzielt, Gianluigi Buffon verhinderte aber das Tor", urteilte die Gazzetta.