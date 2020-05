Der Bart ist gestutzt: "Big Ben" wirft wieder

Köln (SID) - Footballstar Ben Roethlisberger hat nach einer monatelangen Verletzungspause die ersten Pässe zu seinen NFL-Teamkollegen geworfen und sich wie angekündigt sogleich zum Friseur aufgemacht. Zur Belohnung für das Comeback ließ sich der Quarterback von den Pittsburgh Steelers seine gewucherten Haare schneiden und den langen Bart stutzen.

Haarpracht gestutzt: Ben Roethlisberger wirft wieder © SID

"Big Ben" hatte sich Anfang der abgelaufenen Saison in der US-Profiliga NFL am Ellbogen verletzt und danach angekündigt, Haare und Bart wachsen zu lassen, bis er wieder werfen kann. Am Montag war es endlich soweit, Monate nach der OP. Noch mit riesigem Vollbart fütterte der zweimalige Super-Bowl-Champion Running Back James Conner sowie die Wide Receiver Ryan Switzer und JuJu Smith-Schuster mit Bällen.

"Der Bart ist getrimmt", twitterten die Steelers, "ihr wisst, was das heißt." Dazu stellte der Klub ein Video vom Training und von Roethlisberger im Friseursessel.