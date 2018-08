Der Brücken-Opfer gedacht: Fans des FC Genua halten 43 Minuten inne

Genua (SID) - Die Fans des italienischen Fußball-Erstligisten FC Genua 93 haben im Meisterschaftsspiel gegen den FC Empoli (2:1) 43 Minuten inne gehalten und damit der 43 Toten des Brückeneinsturzes Mitte August gedacht. Erst nach Ablauf der 43 Minuten wurde "Genua, Genua" skandiert.

Fußballfans in ganz Italien gedenken der Opfer von Genua © SID

Zudem liefen alle Fußball-Mannschaften der Serie A und die Schiedsrichter an diesem Wochenende mit Gedenktrikots auf. Darauf war der Slogan "Genova nel cuore" ("Genua im Herzen") gedruckt. Für den FC Genua 93 und den Lokalrivalen Sampdoria (0:1 in Udine) waren die Serie-A-Spiele an diesem Wochenende die ersten der Saison. Wegen des Unglücks waren die Partien des ersten Spieltags verschoben worden.