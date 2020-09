Der Rücken: Ludwig startet mit Handicap in die Beach-EM

Köln (SID) - Olympiasiegerin Laura Ludwig (Hamburg) startet mit Sorgen in die Beachvolleyball-EM in Jurmala/Lettland. "Mein Rücken braucht ein bisschen Ruhe. Ich habe schon seit ein paar Tagen damit zu kämpfen", sagte die 34-Jährige dem rbb. Es sei "schon etwas Ernstes".

Laura Ludwig plagen Rückenprobleme © SID

Mit Partnerin Margareta Kozuch (33) steigt Ludwig am Dienstag ins Turnier ein, zunächst steht die Vorrunde auf dem Programm. Dabei ziehen die acht Gruppensieger direkt ins Achtelfinale ein, die Zweit- und Drittplatzierten müssen durch eine Qualifikationsrunde, die Letzten jeder Staffel scheiden aus.

Ludwig war zuletzt wegen ihrer Schmerzen in Utrecht/Niederlande beim Event "King of the Court" ausgestiegen. Kozuch spielte mit einer anderen Partnerin weiter. "Ich wollte auf jeden Fall nicht die EM riskieren", sagte Ludwig. Auf ein Resultat vorausschauen möchte sie nicht: "Wir sind in dem Modus, dass wir von Tag zu Tag und von Spiel zu Spiel denken."

Insgesamt sind acht deutsche Teams beim Saison-Höhepunkt dabei, vier bei den Frauen und vier bei den Männern, die am Mittwoch beginnen. Karla Borger und Julia Sude (Düsseldorf) verzichten wegen zu vieler "Unwägbarkeiten in Zeiten der Coronapandemie".

In Jurmala gibt es strikte Hygiene- und Sicherheitsbedingungen. Zwei negative Coronatests sind Teilnahmebedingung, am Court darf es keinen Körperkontakt zwischen den Teams geben.