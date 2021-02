Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 02. Februar

Köln (SID) - Der erste Teil des DFB-Pokal-Achtelfinals am Dienstag hat gleich zwei NRW-Duelle zu bieten. Nach dem Sieg in der Bundesliga gegen den FC Augsburg am vergangenen Samstag will Vizemeister Borussia Dortmund im heimischen Stadion gegen Zweitligist SC Paderborn den neuen Schwung mitnehmen. Die größte Sensation der dritten Runde könnte Regionalligist Rot-Weiß Essen gelingen: Der Traditionsverein trifft ab 18.30 Uhr auf Bundesligist Bayer Leverkusen. Zur gleichen Zeit findet zudem das Zweitligaduell zwischen Holstein Kiel und Darmstadt 98 statt. In Dortmund erfolgt der Anpfiff um 20.45, das Parallelspiel bestreiten Werder Bremen und die SpVgg Greuther Fürth.