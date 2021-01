Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 05. Januar

Köln (SID) - Karl Geiger und Markus Eisenbichler liegen in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee vor dem letzten Springen weit hinter dem führenden Polen Kamil Stoch. Das Podium hat vor allem der Oberstdorfer Geiger aber noch im Blick. Bei der Qualifikation zum letzten Springen in Bischofshofen, die um 13.30 Uhr beginnt, will sich das deutsche Top-Duo für den Wettkampf am Mittwoch einspringen.