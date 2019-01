Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 1. Januar 2019

Köln (SID) - Beim Neujahrsspringen der 67. Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen rechnen sich die deutschen Skispringer wieder Chancen auf eine Podestplatzierung aus. Der Oberstdorf-Zweite Markus Eisenbichler unterstrich in der Qualifikation für die zweite Station auf der Olympia-Schanze von 1936 durch Platz vier mit 135,5 m seine Topform. Unter die besten Zehn sprangen aus deutscher Sicht auch Karl Geiger als Sechster und Stephan Leyhe als Achter. Auch Olympiasieger Andreas Wellinger und Ex-Weltmeister Severin Freund, die zum Tournee-Auftakt den zweiten Durchgang verpasst hatten, sind in Garmisch zunächst wieder am Start. Gesamtspitzenreiter Ryoyu Kobayashi aus Japan kam mit 140,0 m in der Ausscheidung auf Rang zwei.