Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 12. Januar

Köln (SID) - Nach zuletzt drei Bundesliga-Spielen in Folge ohne Sieg will Bayer Leverkusen in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt Wiedergutmachung leisten. Keine einfache Aufgabe, denn auch das Team von Trainer Adi Hütter trug zur Mini-Serie der Leverkusener bei: Vor eineinhalb Wochen gewann die Eintracht das Bundesliga-Duell im heimischen Stadion 2:1. Ursprünglich war das Pokalspiel für den 23. Dezember angesetzt worden, aufgrund der hohen Belastung hatte Leverkusen aber eine Verschiebung beantragt. Anstoß in der BayArena ist um 20.45 Uhr.