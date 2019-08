Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 13. August 2019

Köln (SID) - Bei einer Pressekonferenz in Diez gibt der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger sein Vorgehen gegen die Anklage der Schweizer Bundesanwaltschaft bekannt. Dem 74-Jährigen war in der vergangenen Woche ebenso wie den weiteren Sommermärchen-Machern Betrug in Mittäterschaft vorgeworfen worden. Zwanziger bezeichnete dies als bösartig.