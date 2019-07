Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 16. Juli 2019

Köln (SID) - In Aachen beginnt mit dem CHIO das Weltfest des Pferdesports. Beim Eröffnungsspringen ab 14.15 Uhr tritt unter anderem Weltmeisterin Simone Blum an. Bis Sonntag werden in der Soers die Wettkämpfe in den Disziplinen Springen, Dressur und Vielseitigkeit ausgetragen.