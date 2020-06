Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 2. Juni 2020

Köln (SID) - Der spannende Aufstiegskampf in der 3. Liga geht in die nächste Runde. Die SpVgg Unterhaching kann am 29. Spieltag in der Partie ab 20.30 Uhr gegen den FC Ingolstadt vorerst die Tabellenführung übernehmen. Im zeitgleich stattfindenden Spiel zwischen Hansa Rostock und Waldhof Mannheim sowie dem Duell zwischen dem KFC Uerdingen und dem SV Meppen um 19.00 Uhr geht der Blick ebenfalls in Richtung Aufstiegsränge. Den Anschluss halten können im Parallelspiel auch die Würzburger Kickers mit einem Sieg gegen den 1. FC Magdeburg. Im Tabellenkeller treffen Viktoria Köln und der FSV Zwickau aufeinander.