Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 22. Dezember

Köln (SID) - Am Dienstag stehen die ersten Spiele der zweiten Runde des DFB-Pokals auf dem Programm. Nach der Sieglos-Serie in der Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke die Chance, das Jahr 2020 mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen. Um 18.30 Uhr tritt der Revierklub beim Regionalligisten SSV Ulm an. Ebenfalls früh im Einsatz sind die Bundesligisten TSG Hoffenheim, 1. FC Köln, FC Augsburg und RB Leipzig im direkten Duell. Borussia Dortmund tritt um 20.00 Uhr beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig an, Borussia Mönchengladbach und Union Berlin beschließen das Jahr jeweils um 20.45 Uhr.