Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 22. Oktober 2019

Köln (SID) - Unter völlig unterschiedlichen Vorzeichen gehen Bayern München und Bayer Leverkusen in den 3. Spieltag der Champions League. Während Rekordmeister München bei Olympiakos Piräus auch ohne seinen schwer am Knie verletzten Innenverteidiger Niklas Süle seinen dritten Sieg anstrebt, will Leverkusen endlich punkten. Allerdings geht die Mannschaft von Trainer Peter Bosz nach zwei Niederlagen als klarer Außenseiter in das Duell mit Gastgeber Atletico Madrid. Dieses Spiel beginnt um 18.55 Uhr, um 21.00 Uhr ist Anpfiff in Piräus.