Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 23. Februar

Köln (SID) - Nachdem Bayern München in der Bundesliga zuletzt etwas ins Straucheln geraten ist, steht für den Rekordmeister das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League an. Ab 21 Uhr ist der Titelverteidiger bei Lazio Rom zu Gast und will sich eine gute Ausgangslage verschaffen. Zuletzt hatte Trainer Hansi Flick auf einige Spieler aufgrund von Verletzungen und Corona-Erkrankungen verzichten müssen.