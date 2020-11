Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 24. November

Köln (SID) - Die beiden Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig wollen die Tür zum Achtelfinale der Champions League weit aufstoßen. Der BVB kann mit einem Sieg gegen den FC Brügge seine Tabellenführung in der Gruppe F festigen. RB Leipzig und Trainer Julian Nagelsmann wollen Thomas Tuchel und Paris St. Germain nach dem 2:1-Erfolg vor drei Wochen erneut ärgern. Mit einem Sieg in der französischen Hauptstadt kann sich Leipzig in der Gruppe H von Paris absetzen. Beide Spiele beginnen um 21.00 Uhr.