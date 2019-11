Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 26. November 2019

Köln (SID) - Bayern München ist mit seinem Interimstrainer Hansi Flick in der Champions League weiter auf Rekordjagd. Noch nie hat eine deutsche Mannschaft in der Königsklasse alle sechs Gruppenspiele gewonnen - der Rekordmeister hat vor dem Duell bei Roter Stern Belgrad vier Siege und den Achtelfinaleinzug in der Tasche. Anpfiff ist um 21.00 Uhr. Bereits ab 18.55 Uhr kämpft Bayer Leverkusen bei Lokomotive Moskau gegen das vorzeitige Aus.