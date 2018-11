Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 27. November 2018

Köln (SID) - Für Bayern-Trainer Niko Kovac wird das Champions-League-Duell gegen Benfica Lissabon zum Endspiel. Am fünften Spieltag der Champions-League-Gruppenphase braucht der Kroate unbedingt ein Erfolgserlebnis, um die Kritik an seiner Person einzudämmen. Mit einem Unentschieden sind die Bayern in der Gruppe E vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. In der Gruppe F braucht die TSG Hoffenheim gegen Schachtjor Donezk einen Sieg, um die Chancen auf die K.o.-Runde aufrechtzuerhalten. Beide Partien beginnen um 21.00 Uhr.