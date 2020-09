Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 29. September

Köln (SID) - Bei den French Open in Paris soll am Dienstag Topfavorit Novak Djokovic ins Turnier einsteigen. Nach seiner Disqualifikation im Achtelfinale der US Open will sich der Serbe wieder auf das Sportliche konzentrieren. Djokovic reist mit der Empfehlung des Turniersiegs in Rom an die Seine. Sein erster Gegner ist der Schwede Mikael Ymer. Aus deutscher Sicht sind Philipp Kohlschreiber, Laura Siegemund und Julia Görges im Einzel-Einsatz, im Doppel starten Kevin Krawietz/Andreas Mies ihr Projekt Titelverteidigung.