Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 3. April 2018

Köln (SID) - Für den deutschen Fußball-Meister Bayern München beginnt in der Champions League am Dienstag die entscheidende Saisonphase. Im Viertelfinal-Hinspiel beim spanischen Spitzenklub FC Sevilla will sich der souveräne Bundesliga-Tabellenführer eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel gegen die Andalusier am 11. April verschaffen. Allerdings sind die Münchner seit ihrem Triumph in der Königsklasse vor fünf Jahren in den folgenden Champions-League-Spielzeiten immer gegen spanische Gegner ausgeschieden. Außerdem ist Sevilla, das im Achtelfinale den englischen Rekordmeister Manchester United aus dem Wettbewerb warf, bislang in elf Europacup-Heimspielen gegen deutsche Mannschaften ungeschlagen geblieben.