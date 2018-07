Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 31. Juli 2018

Köln (SID) - Bei der Hockey-WM der Frauen wird das Viertelfinale komplettiert. In den beiden letzten Play-off-Spielen trifft in London ab 19.00 Uhr MESZ Italien auf Indien, um 21.15 Uhr MESZ steht Gastgeber England dem Team aus Südkorea gegenüber. Die deutsche Mannschaft hatte sich in der Gruppenphase direkt für die Runde der letzten Acht qualifiziert.