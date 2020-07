Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 7. Juli 2020

Köln (SID) - FUSSBALL: Dem 1. FC Nürnberg droht ein Jahr nach dem Abstieg aus der Bundesliga zum zweiten Mal nach 1996 der Gang in die Drittklassigkeit. Verhindern kann dies der neunmalige deutsche Meister in den Relegationsspielen gegen den FC Ingolstadt, das Hinspiel findet ab 18.15 Uhr im Max-Morlock-Stadion statt. Kurios: Nürnbergs Interimstrainer Michael Wiesinger gelang 2010 in den Relegationsspielen gegen Hansa Rostock der Aufstieg in die zweite Liga - mit dem FC Ingolstadt.