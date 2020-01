Der Sport-Höhepunkt am Donnerstag, 02. Januar 2020

Köln (SID) - In der Liga ist Bayern München unangefochten, in der EuroLeague hingegen läuft der selbst ernannte Play-off-Kandidat den eigenen Ansprüchen hinterher. Am Donnerstagabend sind die Münchner bei Roter Stern Belgrad gefordert. Für Bayern-Trainer Dejan Radonjic ist es ein Wiedersehen mit der Vergangenheit. Von 2013 bis 2017 war er in der serbischen Hauptstadt als Trainer tätig. Spielbeginn ist 21.00 Uhr.