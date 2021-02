Der Sport-Höhepunkt am Donnerstag, 04. Februar

Köln (SID) - Für Thomas Tuchel folgt in seinem dritten Spiel als neuer Teammanager des FC Chelsea ein echter Härtest. Die Blues gastieren in der Premier League ab 21.00 Uhr bei Tottenham Hotspur und dessen Trainer Jose Mourinho. Mit einem Sieg würde Chelsea an den Spurs vorbeiziehen und den internationalen Rängen wieder näherkommen.