Der Sport-Höhepunkt am Donnerstag, 06. Dezember 2018

Köln (SID) - In Pokljuka starten die Biathleten in die ersten Einzelrennen der Weltcup-Saison. Nachdem das Rennen der Männer über 20 Kilometer am Mittwoch wegen zu starken Nebels abgesagt werden musste, gehen Simon Schempp und Co. um 10.15 Uhr in die Loipe. Olympiasieger Arnd Peiffer soll mit der Startnummer 31 in sein erstes Saisonrennen gehen. Um 14.15 Uhr erfolgt der Start des Frauenrennens - noch ohne Olympiasiegerin Laura Dahlmeier.