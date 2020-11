Der Sport-Höhepunkt am Donnerstag, 26. November

Köln (SID) - Die deutschen Vertreter in der Europa League wollen Kurs Richtung Zwischenrunde nehmen. Die TSG Hoffenheim ist bei Slovan Liberec zu Gast, Anstoß ist um 18.55 Uhr. Das Hinspiel in der Gruppe L gegen die Mannschaft aus Tschechien ging 5:0 aus. Bayer Leverkusen empfängt um 21.00 Uhr Hapoel Be'er Sheva, die Ausgangslage in der Gruppe C ist gut für das Team von Trainer Peter Bosz. Mit sechs Punkten liegen die Leverkusener auf Rang zwei, im Hinspiel gelang ein 4:2-Sieg in Israel.