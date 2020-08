Der Sport-Höhepunkt am Donnerstag, 27. August 2020

Köln (SID) - BASKETBALL: Maximilian Kleber steht in der Basketball-Profiliga NBA mit seinen Dallas Mavericks unter Druck. Beim Stand von 2:3 muss in der Nacht zum Freitag im sechsten Play-off-Achtelfinale gegen die Los Angeles Clippers ein Sieg her, ansonsten ist die Saison für die Texaner vorbei. Klebers Nationalmannschaftskollege Daniel Theis tritt mit dem Rekordmeister Boston Celtics im ersten Viertelfinalspiel gegen Titelverteidiger Toronto Raptors an.