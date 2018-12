Der Sport-Höhepunkt am Donnerstag, 27. Dezember 2018

Köln (SID) - In der Handball-Bundesliga kommt es am 19. Spieltag zum großen Verfolger-Showdown zwischen dem deutschen Rekordmeister THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen. Für beide Teams geht es in der seit Wochen ausverkauften Kieler Arena um den Anschluss an Meister und Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt. Das letzte Topspiel vor der Heim-WM (ab 10. Januar) beginnt um 19.00 Uhr (Sky).