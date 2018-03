Der Sport-Höhepunkt am Donnerstag, 29. März 2018

Köln (SID) - In den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga geht es in die heiße Phase: Um 19.30 Uhr steigen die ersten Halbfinalpartien. Titelverteidiger Red Bull München empfängt dann die Adler Mannheim. Der bayerische Hauptrundensieger baut dabei vor allem wieder auf seine Olympia-Helden Frank Mauer, Dominik Kahun und Yannic Seidenberg, die schon in den Viertelfinalspielen geglänzt hatten. In der zweiten Halbfinalpaarung gastieren die Nürnberg Ice Tigers im ersten Spiel der Best-of-seven-Serie beim Vorrundenzweiten Eisbären Berlin.