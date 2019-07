Der Sport-Höhepunkt am Donnerstag, 4. Juli 2019

Köln (SID) - Beim Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon sind am Donnerstag die fünf letzten Deutschen in ihren Zweitrunden-Matches gefordert. Im Blickpunkt steht dabei Titelverteidigerin Angelique Kerber aus Kiel, die gegen die Lucky Loserin Lauren Davis aus den USA um den Einzug in die Runde der besten 32 spielt. Neben Kerber kämpfen auch Vorjahres-Halbfinalistin Julia Görges und Laura Siegemund sowie bei den Herren Jan-Lennard Struff und Überraschungs-Debütant Dominik Köpfer um einen Platz in der nächsten Runde. Die übrigen neun Profis aus dem insgesamt 14-köpfigen deutschen Teilnehmer-Kreis waren bereits in der ersten Runde ausgeschieden.