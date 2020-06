Der Sport-Höhepunkt am Donnerstag, 4. Juni 2020

Köln (SID) - Das hat es selbst in der langen und erfolgreichen Geschichte des THW Kiel noch nicht gegeben: Der Rekordmeister erhält am Donnerstag seinen 21. Titel in der Handball-Bundesliga (11:45 Uhr/skysport.de) in der menschenleeren heimischen Arena. Nach dem Abbruch der Saison 2019/20 aufgrund der Coronavirus-Pandemie hatte die Liga das Team um Trainer Filip Jicha mithilfe einer Quotientenregelung zum rechtmäßigen Titelträger ernannt. Es ist die erste Meisterschaft nach fünfjähriger Durststrecke für die Zebras.