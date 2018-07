Der Sport-Höhepunkt am Donnerstag, 5. Juli 2018

Köln (SID) - Am vierten Tag des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon stehen für den deutschen Weltranglistendritten Alexander Zverev und die ehemalige Weltranglistenerste Angelique Kerber die Zweitrunden-Matches auf dem Plan. Der Hamburger Zverev, der bei den All England Championships an Position vier gesetzt ist, trifft auf Taylor Fritz aus den USA. Die Kielerin Kerber will gegen die erst 18 Jahre alte Claire Liu aus den USA den Einzug in die dritte Runde des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt perfekt machen.