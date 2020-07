Der Sport-Höhepunkt am Freitag, 17. Juli 2020

Köln (SID) - FORMEL 1: Nach den beiden WM-Auftaktrennen im österreichischem Spielberg starten Sebastian Vettel, Weltmeister Lewis Hamilton und Co. an diesem Wochenende im dritten WM-Lauf beim Großen Preis von Ungarn. In Budapest stehen am Freitag das erste und zweite Freie Training auf dem Terminplan. Gestartet wird um 11.00 und 15.00 Uhr.