Der Sport-Höhepunkt am Freitag, 19. Juni 2020

Köln (SID) - Meister Bayern München steht im Viertelfinal-Rückspiel beim Finalturnier der Basketball Bundesliga gegen die MHP Riesen Ludwigsburg vor dem Aus. Das Hinspiel am Mittwoch ging zwar nur mit vier Punkten Rückstand verloren, die Ludwigsburger zeigten sich aber im Gegensatz zum Titelverteidiger schon in der Gruppenphase in einer guten Form. Beginn ist um 16.30 Uhr. Im zweiten Viertelfinal-Rückspiel ab 20.30 Uhr treffen die Frankfurt Skyliners auf ratiopharm Ulm, die Ulmer haben nach der ersten Partie einen 40-Punkte-Vorsprung.