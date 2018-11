Der Sport-Höhepunkt am Freitag, 2. November 2018

Köln (SID) - Schlusslicht VfB Stuttgart hofft im Freitagsspiel des 10. Spieltages in der Fußball-Bundesliga gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt auf die Trendwende. Neu-Trainer Markus Weinzierl startete mit zwei 0:4-Niederlagen bei den Schwaben, die in neun Spielen nur fünf Punkte holten. Anpfiff in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart ist um 20.30 Uhr (Eurosport Player).