Der Sport-Höhepunkt am Freitag, 25. Dezember

Köln (SID) - Nach der Auftaktniederlage gegen den Lokalrivalen L.A. Clippers treffen Neuzugang Dennis Schröder und Meister Los Angeles Lakers in der Basketball-Profiliga NBA im zweiten Saisonspiel auf die Dallas Mavericks mit Nationalmannschaftskollege Maxi Kleber. Auch die Mavericks kassierten zum Auftakt eine Pleite. Schröder hatte nach dem 109:116 des Titelverteidigers seine Enttäuschung zum Ausdruck gebracht. So habe man nicht spielen wollen, sagte der Braunschweiger, der am ersten Weihnachtsfeiertag gegen Dallas wohl erneut in der Anfangsformation stehen wird.