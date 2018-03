Der Sport-Höhepunkt am Freitag, 30. März 2018

Köln (SID) - Der Tennis-Weltranglistenfünfte Alexander Zverev spielt beim ATP-Masters in Miami am Freitag um seine erste Endspielteilnahme in der laufenden Saison. Der 20 Jahre alte Hamburger trifft nach seinem 6:4, 6:4-Sieg gegen den Kroaten Borna Coric auf den 14 Positionen tiefer geführten Spanier Pablo Carreno Busta.