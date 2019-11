Der Sport-Höhepunkt am Freitag, 8. November 2019

Köln (SID) - Für Achim Beierlorzer, Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln, geht es am Freitagabend wohl um seinen Job. Eine Niederlage des Tabellen-17. gegen die TSG Hoffenheim dürfte aller Voraussicht nach das Aus für den Coach bedeuten - und die Gäste sind in Form: Zuletzt gab es fünf Pflichtspielsiege in Folge. Anstoß ist um 20.30 Uhr.