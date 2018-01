Der Sport-Höhepunkt am Mittwoch, 10. Januar 2018

Köln (SID) - Kaum sind die Rennen in Oberhof vorbei, geht es für die Biathleten schon mit dem nächsten Heimweltcup weiter. In Ruhpolding machen die Männer mit dem Einzelrennen über 20 km den Anfang. Mit den zuletzt angeschlagenen Simon Schempp und Erik Lesser an Bord streben die deutschen Biathleten dort ab 14.20 Uhr den ersten Podestplatz des Olympia-Jahres an. Favorisiert sind aber einmal mehr der Franzose Martin Fourcade und der Norweger Johannes Thingnes Bö.