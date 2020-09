Der Sport-Höhepunkt am Mittwoch, 23. September

Köln (SID) - Beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum wollen Dominik Koepfer und Qualifikant Yannick Hanfmann ins Viertelfinale einziehen. Koepfer, der in der Vorwoche beim Masters in Rom erst im Viertelfinale von Branchenführer Novak Djokovic gestoppt wurde, steht ab 18.30 Uhr gegen den an Nummer vier gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut vor einer schweren Aufgabe. Hanfmann bekommt es im zweiten Match nach 10.30 Uhr mit dem Chilenen Cristian Garin zu tun.