Der Sport-Höhepunkt am Mittwoch, 25. Juli 2018

Köln (SID) - Ein Rennen wie dieses hat die Tour de France in ihrer 115-jährigen Geschichte noch nicht erlebt. Am Mittwoch geht es von Bagneres-de-Luchon über lediglich 65 km in rund zweieinhalb Stunden Fahrzeit nach Saint-Lary-Soulan. Doch diese Mini-Etappe hat es mit drei mächtigen Bergwertungen in sich. Ein Groß des Feldes stellt sich bei diesem "Bergsprint" auf einen harten Kampf gegen das Zeitlimit ein. Und noch ein Tour-Novum: Die besten 20 Fahrer werden der Reihenfolge der Gesamtwertung entsprechend im Stil der Formel 1 positioniert starten. Sofort nach dem Start beginnt der Anstieg über 1000 Höhenmeter auf die Montee de Peyragudes.