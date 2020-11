Der Sport-Höhepunkt am Mittwoch, 25. November

Köln (SID) - Bayern München und Borussia Mönchengladbach wollen in der Champions League ihre Tabellenführung festigen. Der Rekordmeister empfängt in Gruppe A um 21.00 Uhr den österreichischen Vertreter RB Salzburg. Bereits um 18.55 Uhr muss Gladbach in Gruppe B im heimischen Stadion gegen Schachtjor Donezk ran. Das Hinspiel beim ukrainischen Meister gewann Gladbach mit 6:0. Auch für Bayern stehen die Vorzeichen gut. Die erste Begegnung in Salzburg entschied die Mannschaft von Trainer Hansi Flick mit 6:2 für sich.