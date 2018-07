Der Sport-Höhepunkt am Mittwoch, 4. Juli 2018

Köln (SID) - Am dritten Tag des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon stehen für fünf deutsche Tennisprofis bereits die Zweitrunden-Matches auf dem Plan. Tatjana Maria spielt nach ihrem überraschenden Aufakt-Sieg nun gegen Kristina Mladenovic (Frankreich). Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 13) trifft in der zweiten Runde auf Vera Lapko (Weißrussland), Andrea Petkovic (Darmstadt) tritt gegen Yanina Wickmayer (Belgien) an. Bei den Männern kämpfen außerdem Jan-Lennard Struff (Warstein) gegen Ivo Karlovic (Kroatien) und Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 25) gegen Gilles Muller (Luxemburg) um den Einzug in die dritte Runde des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt.