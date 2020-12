Der Sport-Höhepunkt am Mittwoch, 9. Dezember

Köln (SID) - FUSSBALL: Für Borussia Mönchengladbach steht im Gruppenfinale der Champions League der Showdown um den Gruppensieg auf dem Plan, Bayern München bestreitet nur noch eine Kür. Die Gladbacher reisen als Tabellenführer zu den Königlichen von Real Madrid, dort ist von Platz eins bis drei alles möglich. Bei einem Sieg wäre der Gruppensieg perfekt, bei einem Unentschieden ist zumindest die Achtelfinale-Teilnahme gesichert. Deutlich entspannter kann Bayern München den letzten Spieltag angehen. Der Titelverteidiger empfängt Lokomotive Moskau und will ebenfalls ab 21.00 Uhr den 16. Sieg aus den vergangenen 17 Begegnungen in der Königsklasse einfahren. Nur bei Atletico Madrid hatte es am 1. Dezember ein 1:1 gegeben.