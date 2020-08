Der Sport-Höhepunkt am Montag, 10. August 2020

Köln (SID) - Bayer Leverkusen kämpft beim Finalturnier der Europa League in Nordrhein-Westfalen um den Einzug ins Halbfinale. Allerdings wartet in Inter Mailand ein dicker Brocken auf den UEFA-Pokal-Sieger von 1988. Anstoß in Düsseldorf ist um 21.00 Uhr. Zeitgleich stehen sich im Viertelfinale in Köln der FC Kopenhagen und Manchester United gegenüber.