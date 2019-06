Der Sport-Höhepunkt am Montag, 10. Juni 2019

Köln (SID) - Die EM-Qualifikation wird mit dem 4. Spieltag fortgesetzt. Unter anderem kommt es in der Gruppe F zum Spitzenspiel zwischen Spanien und Schweden, Anpfiff der Partie zwischen den beiden bisher ungeschlagenen Teams ist um 20.45 Uhr in Madrid. Österreich tritt in der Gruppe G in Skopje gegen Nordmazedonien an.