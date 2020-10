Der Sport-Höhepunkt am Montag, 12. Oktober

Köln (SID) - Nach den French Open in Paris schlägt ein Teil der Tennis-Elite ab Montag in Köln auf. Bei der Premiere des ATP-Turniers in der Domstadt treten von den deutschen Profis neben dem topgesetzten US-Open-Finalisten Alexander Zverev auch sein Bruder Mischa, French-Open-Überraschung Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff an. Weitere namhafte Spieler neben Zverev, der erst in der zweiten Runde ins Turniergeschehen eingreift, sind der britische Olympiasieger Andy Murray und der Spanier Robert Bautista Agut.