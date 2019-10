Der Sport-Höhepunkt am Montag, 14. Oktober 2019

Köln (SID) - Englands Fußball-Nationalmannschaft will nach der 1:2-Niederlage in Tschechien das Ticket für die paneuropäische EM 2020 lösen. Der Weltmeister von 1966 könnte sich mit einem Sieg in Bulgarien als fünftes Team nach Belgien, Italien, Russland und Polen qualifizieren. Den nächsten Schritt Richtung EM-Runde können Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal machen. Die Franzosen treffen im Heimspiel als Tabellenzweiter auf den punktgleichen Spitzenreiter Türkei, die Portugiesen spielen bei Tabellenführer Ukraine.